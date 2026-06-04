В понедельник Дигва был приговорен к пожизненному заключению, так было завершено дело, которое ультраправые использовали для своего заявления о том, что британские институты, включая полицию, предвзято относятся к белым британцам. Но CNN утверждает, что белые обвиняемые в среднем отбывают меньший срок лишения свободы, чем представители других национальностей, чернокожие заключенные отбывают большую часть своего первоначального срока, чем представители других этнических групп, в то время как чернокожие, азиаты, представители смешанных и других этнических групп чаще подвергались задержаниям и обыскам в Лондоне в прошлом году, согласно правительственной статистике.