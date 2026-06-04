Смерть закованного в наручники студента вызвала бурю негодования в Великобритании

Гибель раненного белого студента, закованного в наручники, вызвала бурю негодования в Великобритании, а ультраправых обвинили в разжигании напряженности.
Смерть 18-летнего студента, закованного полицией в наручники, когда он умирал от ножевых ранений, вызвала национальное возмущение в Великобритании, рассказывает CNN. Лидеры ультраправых обвиняются в том, что они использовали убийство Генри Новака для разжигания расовой напряженности в преддверии решающих дополнительных выборов. Отец жертвы просил не использовать смерть его сына для разжигания раскола или ненависти.
Смерть белого студента, на которого полиция надела наручники после того, как он получил ножевое ранение, вызвала национальный протест в Великобритании: полицейские подверглись критике за свое поведение, а лидеры ультраправых обвиняются в использовании убийства парня для разжигания расистского насилия в политических целях.
Ранее, во вторник вечером, этот протест вылился в столкновения, когда сотни демонстрантов собрались у полицейского участка в прибрежном городе Саутгемптон на юге Англии, где их подстрекали ультраправые активисты, и они вступили в стычку с полицией, бросая кирпичи и другие предметы, ранив 11 полицейских.
Они также скандировали «Генри, Генри», в честь 18-летнего белого студента Генри Новака, на которого полиция надела наручники, когда он умирал от ножевых ранений, нанесенных Викрамом Дигвой. Этот 23-летний сикх ложно заявил полицейским, что будто бы стал жертвой расистского нападения. На тревожных кадрах с камеры наблюдения, опубликованных полицией Хэмпшира, Новак умолял вязавших его полицейских, говоря: «Я не могу дышать» и «Меня ударили ножом». Полицейский на это ответил: «Не думаю, что у тебя это есть, приятель».
В понедельник Дигва был приговорен к пожизненному заключению, так было завершено дело, которое ультраправые использовали для своего заявления о том, что британские институты, включая полицию, предвзято относятся к белым британцам. Но CNN утверждает, что белые обвиняемые в среднем отбывают меньший срок лишения свободы, чем представители других национальностей, чернокожие заключенные отбывают большую часть своего первоначального срока, чем представители других этнических групп, в то время как чернокожие, азиаты, представители смешанных и других этнических групп чаще подвергались задержаниям и обыскам в Лондоне в прошлом году, согласно правительственной статистике.
Но годы вялого экономического роста, долгая история расизма в Великобритании и ослабление поддержки левоцентристского лейбористского правительства страны, которое было избрано почти два года назад и обещало радикальные перемены, которых оно до сих пор не осуществило, создали благодатную почву для укоренения таких идей, признает CNN.
И на фоне предстоящих решающих дополнительных выборов, на которых партия Найджела Фараджа «Реформировать Соединенное Королевство» имеет шанс победить лидера лейбористов Энди Бернэма, эта крайне правая популистская партия опасается, что ее обойдут еще более правые группировки.
«Использовать эту трагедию для разжигания недовольства и раскола было бы неправильно при любых обстоятельствах, но делать это, когда семья прямо говорит “пожалуйста, не надо”, непростительно», — заявил в среду премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Лузер-премьер направил свой гнев конкретно на Фараджа, который заявил, что общественность должна отреагировать на инцидент «чистой холодной яростью».
Несмотря на то, что лидеры сикхской общины осудили преступление Дигвы, а отец Новака Марк вышел из здания суда в понедельник, чтобы сказать, что он не хотел, чтобы смерть его сына «была использована для дальнейшего раскола, ненависти или напряженности», ультраправые и крайне правые деятели разжигают этот раскол, отмечает CNN.
Марк Новак назвал обращение полиции с его сыном «шокирующим» и призвал правительство «относиться к преступлениям с применением холодного оружия как к чрезвычайному положению в стране».
«Это дело не о сикхизме. Это дело не о расизме. Это дело об убийстве», — сказал он, сообщает британское информационное агентство PA Media. «Люди не должны иметь возможности открыто ходить по улицам Британии с 21-сантиметровым лезвием».
Как напоминае CNN, Генри Новак, студент-первокурсник финансового факультета, возвращался домой после вечеринки со своими друзьями, когда был убит 3 декабря 2025 года. Дигва нанес ему пять ударов ножом, вызвавших значительное внутреннее кровотечение из раны в груди, говорится в заявлении местной полиции.
Затем Дигва заявил на записи с камеры наблюдения, опубликованной полицией, что Новак схватил его за тюрбан и подверг расистским оскорблениям. Новак скончался на месте происшествия, и патологоанатом обнаружил, что ничто не могло спасти его жизнь, даже если бы полицейские не надели на него наручники, говорится в заявлении полиции.
Несколько правых деятелей извлекли выгоду из этих событий. Фарадж, чья партия «Реформировать Соединенное Королевство» в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения, написал на платформе X, что реакция полиции указывает на то, что «страх прослыть расистом был сильнее, чем желание разобраться с убийством Генри Новака». Его партия почти сразу же обнародовала новую политику, которая запрещает антирасистскую практику, принятую британской полицией за последние несколько лет после того, как в ходе проверок было установлено, что некоторые силы поддерживают расистскую культуру внутри страны.
Такие действия были опровергнуты Дэлом Бабу, бывшим главным суперинтендантом лондонской полиции Метрополитен. «Я не согласен с утверждениями ультраправых политиков, выступающих против иммигрантов», — сказал он CNN.
В то же время Бабу признал, что на Новака не следовало надевать наручники, а полиции следовало разнять две стороны, чтобы установить обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводится независимое расследование действий полиции, и Стармер заявил членам парламента в среду, что «есть серьезные вопросы, требующие ответа, в том числе о том, как обвинения в расизме повлияли на мышление полиции».
Но это не остановило насилие ультраправых. Как сообщила во вторник министр внутренних дел Шабана Махмуд, одна из полицейских, которая не участвовала в этом деле, была неправильно идентифицирована в Интернете и вынуждена переехать после получения угроз убийством.
В прошлом году активисты воспользовались публикациями Илона Маска на X, чтобы привлечь внимание к историческим злоупотреблениям, совершенным группами мужчин преимущественно пакистанского происхождения в городе Олдхэм на севере Англии. Маск также высказался по поводу убийства Новака, повторив утверждение Фараджа о том, что расизм воспринимается как «величайшее преступление, которое может быть совершено, даже хуже, чем изнасилование или убийство!».
Британская община сикхов уже пытается разрядить напряженность. «В то время, когда эмоции, по понятным причинам, накалены, мы призываем людей не позволять действиям одного убийцы разделять общины или разжигать враждебность по отношению к невинным людям, — говорится в заявлении 11 сикхских законодателей-лейбористов. — Сикхская община разделяет горе, шок и гнев, охватившие всю страну. Мы скорбим по Генри Новаку, поддерживаем его семью и поддерживаем правду, справедливость и подотчетность».