Джефф Монсон заявил, что в России есть «настоящая душа»

По словам Монсона, подобное внимание — следствие культуры, где люди воспринимают друг друга как членов одной большой семьи. «Это часть той семейной традиции, той традиции Советского Союза, где мы — одна семья, один народ, мы вместе, мы едины. Не имеет значения, кем ты работаешь или какое у тебя положение в обществе. Мы равны, мы любим друг друга и заботимся друг о друге», — подытожил он.