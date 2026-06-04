Джефф Монсон заявил, что в России есть «настоящая душа»

В российской культуре до сих пор живо ощущение общности и взаимопомощи, уходящее корнями в советское прошлое. Такую точку зрения на Петербургском международном экономическом форуме озвучил Джефф Монсон, бывший боец UFC, а ныне депутат курултая Башкортостана.
«В России есть подлинная душа. За время выступлений я объездил порядка 40−45 стран на разных континентах, видел множество прекрасных уголков и встречал множество отзывчивых людей. Однако нигде прежде я не ощущал подобного тепла, пока не приехал в Россию», — поделился он.
Монсон рассказал об одном эпизоде, случившемся с ним во время прогулки с детьми в Уфе. Пожилая женщина, которую он не знал, сделала ему замечание, решив, что его трёхлетняя дочь одета слишком легко для погоды.
«Ей не всё равно, она беспокоится. Она не знает ни меня, ни моих детей, но ей небезразлична их судьба», — заметил спортсмен.
По словам Монсона, подобное внимание — следствие культуры, где люди воспринимают друг друга как членов одной большой семьи. «Это часть той семейной традиции, той традиции Советского Союза, где мы — одна семья, один народ, мы вместе, мы едины. Не имеет значения, кем ты работаешь или какое у тебя положение в обществе. Мы равны, мы любим друг друга и заботимся друг о друге», — подытожил он.
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