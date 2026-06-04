Оверчук высказался о сроках проведения в Армении референдума по ЕАЭС

«В Армении лучше, возможно, в короткие сроки провести референдум и определиться, хотят ли они оставаться в Евразийском экономическом союзе или хотят присоединиться к Европейскому союзу», — сказал агентству Оверчук на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Узнать больше по теме
Алексей Оверчук: биография вице-премьера России и верного помощника Михаила Мишустина
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук бережет информацию о личной жизни, а все его интервью и комментарии касаются лишь его профессиональных интересов. Какой путь прошел вице-премьер и как сильно он связан с Михаилом Мишустиным — рассказываем в материале.Читать дальше