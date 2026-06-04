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Оверчук высказался о сроках проведения в Армении референдума по ЕАЭС

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Еревану лучше в короткие сроки провести референдум и определиться, хотят ли они оставаться в ЕАЭС, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Источник: © РИА Новости

«В Армении лучше, возможно, в короткие сроки провести референдум и определиться, хотят ли они оставаться в Евразийском экономическом союзе или хотят присоединиться к Европейскому союзу», — сказал агентству Оверчук на полях ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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