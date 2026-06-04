Рубио сделал важную оговорку о принадлежности Гренландии: ничего не кончилось

Марко Рубио на это ответил: «На самом деле мы ведем переговоры с Гренландией и Данией об использовании Гренландии для коллективной обороны для всех нас. Это ключевая часть противоракетной обороны, но мы участвуем в этих переговорах прямо сейчас».