Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Гренландия является частью Дании «на данный момент». Его шеф, президент Дональд Трамп, давно выступает за то, чтобы датская территория стала частью США, и не исключает применения военной силы, чтобы отжать самый большой в мире остров у датчан.
«На данный момент», — именно так ответил госсекретарь США Марко Рубио, когда его спросили, «известно ли ему о том, что Гренландия действительно является частью Дании» во время выступления в Конгрессе.
Об этом главу Госдепа спросила Сара Макбрайд из комитета Палаты представителей по иностранным делам, которая допрашивала Рубио по поводу неоднократных заявлений Дональда Трампа о том, что США должны взять остров под свой контроль.
Трамп уже давно выступает за то, чтобы богатая полезными ископаемыми самоуправляющаяся территория Дании стала частью США, и не исключает применения военной силы, напоминает Sky News. Такие действия ведут к экзистенциальному кризису для альянса НАТО, членами которого являются Америка и Дания.
Американские президент заявил, что датские военные неспособны защитить Гренландию от таких сил, как Россия и Китай, даже несмотря на то, что там уже размещены американские войска.
Сара Макбрайд спросила госсекретаря Рубио, «нужны ли США собственные земли в составе НАТО, чтобы защищать их».
Марко Рубио на это ответил: «На самом деле мы ведем переговоры с Гренландией и Данией об использовании Гренландии для коллективной обороны для всех нас. Это ключевая часть противоракетной обороны, но мы участвуем в этих переговорах прямо сейчас».
«Я думаю, что сейчас мы на правильном пути», — сказал госсекретарь, добавив: «Я думаю, что в какой-то момент у нас будут довольно хорошие новости».
Рубио, высокопоставленный американский дипломат, также предсказал, что предстоящий саммит НАТО, вероятно, станет «самым важным» в истории Североатлантического альянса.
Традиционные союзники Вашингтона обеспокоены приверженностью Дональда Трампа НАТО, что вынудило других членов агрессивного блока, включая Великобританию, взять на себя обязательства по увеличению расходов на военные нужды.
Президент Трамп постоянно обрушивался с критикой на нерадивых членов НАТО с момента своего возвращения на свой пост, особенно с тех пор, как он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начали войну с Ираном, которую практически не поддержали такие американские сателлиты, как британский премьер-министр сэр Кир Стармер.
Госсекретарь Рубио предупредил, что есть «вещи, которые необходимо прояснить и исправить» на встрече натовского альянса в Турции в следующем месяце, на которой, как ожидается, будет присутствовать Дональд Трамп.
«Это очень богатые страны, которые должны иметь возможность тратить больше на укрепление своей обороны и нуждаются в этом, и это характерно не только для президента Трампа», — сказал Марко Рубио.
«Несколько американских президентов из обеих партий жаловались на разделение бремени НАТО. Это всего лишь первый президент, который действительно что-то предпринимает в этом направлении».
Госсекретарь сказал, что североатлантический союз нуждается в «значительных изменениях», и президент Трамп «ясно дал это понять».