Высотные аэростаты предложили использовать для доставки грузов в зоне спецоперации

До конца 2026 года планируется провести серию испытаний образцов воздухоплавательной техники, которую в дальнейшем предполагается использовать в зоне специальной военной операции. После тестов аппараты намерены доработать с учетом военных задач.
Как сообщили разработчики, речь идет о высотных свободных аэростатах и привязных малообъемных аппаратах. Последние уже проходили апробацию в качестве воздушных ретрансляторов. В перспективе такие системы могут использоваться для доставки и сброса беспилотников, планирующих авиабомб, военных грузов и другой полезной нагрузки.
По данным разработчиков, наибольшие возможности для применения имеют свободные аэростаты. Утверждается, что они способны подниматься на высоту от 10 до 30 км и нести полезную нагрузку массой до сотен килограммов. Аппараты оснащаются средствами балластировки и могут находиться в воздухе в течение нескольких суток, преодолевая значительные расстояния.
Также отмечается, что подобные средства применяются и украинской стороной. При этом разработчики заявляют, что создаваемые ими конструкции рассчитаны на более высокие нагрузки благодаря использованию крупногабаритных полиэтиленовых оболочек нулевого давления.
По оценке специалистов, современные технологии позволяют с высокой точностью рассчитывать траекторию полета аэростата и место сброса полезной нагрузки. Кроме того, подготовка аппарата к запуску может занимать около 30 минут. Вместе с тем разработчики признают, что эффективность таких систем будет зависеть от погодных условий и особенностей воздушных потоков, которые меняются в зависимости от сезона.
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