Высотные аэростаты предложили использовать для доставки грузов в зоне спецоперации

По оценке специалистов, современные технологии позволяют с высокой точностью рассчитывать траекторию полета аэростата и место сброса полезной нагрузки. Кроме того, подготовка аппарата к запуску может занимать около 30 минут. Вместе с тем разработчики признают, что эффективность таких систем будет зависеть от погодных условий и особенностей воздушных потоков, которые меняются в зависимости от сезона.