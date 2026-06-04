Орешкин призвал не ждать отмены санкций

Ранее на том же форуме министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия уже не первый год живёт в условиях «мирового беспредела». По его словам, твёрдая финансовая позиция и ослабление регулирования для внутренних инвесторов позволяют сглаживать внешние шоки.