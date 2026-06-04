Орешкин призвал не ждать отмены санкций

Западные санкции против России не отменятся, ждать возврата к старому не стоит. Нынешние изменения носят фундаментальный глобальный характер, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на сессии Петербургского международного экономического форума.
«Надо не ждать, что что-то вернётся старое, что отменятся санкции западных стран. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер, и санкции не связаны с какими-то конкретными событиями», — сказал он.
Ранее на том же форуме министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия уже не первый год живёт в условиях «мирового беспредела». По его словам, твёрдая финансовая позиция и ослабление регулирования для внутренних инвесторов позволяют сглаживать внешние шоки.
Напомним, ПМЭФ проходит с 3 по 5 июня. Главная тема в этом году — адаптация к глобальным кризисам и развитие собственной экономической базы.