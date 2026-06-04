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Президент Абхазии прибыл на ПМЭФ-2026

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Абхазский лидер приехал на площадку форума в четверг утром.

Ранее о планах Гунбы принять участие в ПМЭФ-2026 сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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