Марочко рассказал о положении ВСУ в Константиновке

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что оперативно-тактическая обстановка для ВСУ в городе Константиновка в ДНР существенно усугубилась, сообщает ТАСС.
Украинские войска, по словам Марочко, вынуждены оттягивать свои силы на запасные позиции.
Российская армия продолжает наступление, сказал Марочко.
Константиновка является ключевым для фронта городом.
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