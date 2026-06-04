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Еревану предложили выбрать, за чей счёт Армения пойдёт в ЕС

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что Армения может выбрать членство в Европейском союзе, если посчитает это для себя лучшим вариантом. Но при этом, по словам Оверчука, такой шаг не должен происходить за счёт России.

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что Армения может выбрать членство в Европейском союзе, если посчитает это для себя лучшим вариантом. Но при этом, по словам Оверчука, такой шаг не должен происходить за счёт России.

Своё заявление вице-премьер сделал на Петербургском международном экономическом форуме в беседе с РИА Новости. Он ответил на вопрос, пойдёт ли Ереван на окончательный разрыв с Евразийским экономическим союзом.

Оверчук подчеркнул, что российская сторона не навязывает Армении своё мнение. Если армяне сами решат, что им будет удобнее и лучше в Евросоюзе, они могут туда пойти, объяснил он.

При этом Оверчук добавил важное уточнение: такой выбор возможен, но только не за счёт России.

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