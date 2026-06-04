На Украине тайно похоронили испанского наёмника ВСУ с позывным Шакал

Сообщается, что Родригес с 2024 года находился на Украине и участвовал в боевых действиях, однако значительную часть времени проводил в тыловых подразделениях. Он был ликвидирован в Харьковской области в возрасте 45 лет. Утверждается также, что перед отправкой он оформлял документы о службе в военно-морских силах Испании, что требовалось для получения повышенного денежного содержания. Жил он продолжительное время в Харькове и, как отмечается, обладал специальным пропуском, выданным Национальной гвардией, позволявшим свободно перемещаться по территории Украины.