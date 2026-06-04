Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нетаньяху должен уйти или умереть»: Почему Трамп не может договориться с Ираном

ЦРУ прекратило передачу разведданных по Ирану главе Национальной разведки США Уильяму Пулту. Политолог Максим Жаров в разговоре с РИА «ФедералПресс» назвал причину конфликта между американскими спецслужбами и оценил текущее состояние ирано-американских переговоров.

Источник: Life.ru

По его словам, после ухода Тулси Габбард её место занял ставленник лидера Штатов Дональда Трампа, но трения в разведсообществе копятся давно — ещё с эпохи 46-го президента США Джо Байдена. Разведка не хотела возвращения Трампа в Белый дом, и сейчас этот конфликт вылился в то, что ЦРУ ограничило доступ Нацразведки к оперативной информации, особенно по Ирану, опасаясь утечек и китайской агентуры.

«Переговоры США и Ирана прерваны. Сегодня ночью стороны возобновляли боевые действия точечного характера. Думаю, это будет продолжаться достаточно долго. Есть проблема с Израилем — она главная. Мирного соглашения между США и Ираном не будет, пока не будет решена проблема с Израилем», — считает эксперт.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, считает политолог, либо должен уйти, либо угодить за решётку, либо умереть, либо успокоиться сам. Но факт остаётся фактом: сейчас Израиль мешает Трампу договориться с Ираном, из-за чего переговоры выглядят нелепо и пока не дали результата.

Эксперты, тем не менее, полагают, что Вашингтон снова атакует Иран — вероятно, сразу после окончания Чемпионата мира по футболу. Односторонний выход из диалога, по мнению экспертов, свидетельствует: в Тегеране поняли, что американский президент лишь водил их за нос, затягивая разговоры о перемирии.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше