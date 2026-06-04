«Нетаньяху должен уйти или умереть»: Почему Трамп не может договориться с Ираном

По его словам, после ухода Тулси Габбард её место занял ставленник лидера Штатов Дональда Трампа, но трения в разведсообществе копятся давно — ещё с эпохи 46-го президента США Джо Байдена. Разведка не хотела возвращения Трампа в Белый дом, и сейчас этот конфликт вылился в то, что ЦРУ ограничило доступ Нацразведки к оперативной информации, особенно по Ирану, опасаясь утечек и китайской агентуры.