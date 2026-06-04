Почта России возобновила приём отправлений из США через транзит

А правительства России и Монголии, в свою очередь, обсуждают возобновление прямых авиарейсов между Москвой и Улан-Батором. Сообщение между столицами было прервано во время пандемии коронавируса. Советник торгового представительства Монголии в РФ Баасансурэн Тувшинтугс на полях ПМЭФ заявил, что тема остаётся актуальной.