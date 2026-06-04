В память о выдающемся человеке

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области приняли участие в открытии мемориальной доски памяти Вячеслава Журавлёва.
Сегодня, 4 июня, на стене дома № 35 на улице Советской (он же — дом № 8 на улице Ленина) в Новосибирске торжественно открыли мемориальную доску памяти Вячеслава Журавлёва. В этом доме он жил в течение двадцати лет.
Вячеслав Васильевич Журавлёв был депутатом регионального парламента четвёртого, пятого и шестого созывов. Более двадцати лет возглавлял Новосибирский областной совет ветеранов. Был в числе участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
«Почему мы открываем эту мемориальную доску сегодня? Дело в том, что завтра годовщина того, как Вячеслав Васильевич ушёл из жизни, — объяснил председатель Новосибирского областного совета ветеранов Владимир Панарин. — Поэтому мы выступили с инициативой: увековечить память этого уважаемого человека, который долгие годы возглавлял совет ветеранов. За годы его работы было выпущено более 60 книг, посвященных Великой Отечественной войне. Один из главных документов — “Книга Памяти”, где названы имена всех новосибирцев, кто не вернулся с войны».
В торжественном митинге в честь открытия мемориальной доски приняли участие вице-спикеры регионального парламента Владимир Карпов и Роман Яковлев, депутат Заксобрания Новосибирской области Антон Тыртышный.
«Когда Вячеслав Васильевич Журавлёв включал микрофон, то весь зал замолкал и внимательно слушал, — отметил вице-спикер регионального парламента Роман Яковлев. — Без преувеличения можно сказать, что он работал, отдавая всего себя на благо Новосибирской области. От Председателя Законодательного Собрания Андрея Ивановича Шимкива и всего депутатского корпуса выражаю слова благодарности всем причастным к сегодняшнему событию. Вячеслав Васильевич был не только депутатом, он вёл вперёд ветеранское движение, много времени уделял работе с подрастающим поколением, патриотическому воспитанию».
Заместитель Председателя Новосибирской области Владимир Карпов добавил, что долгие годы работал вместе с Вячеславом Журавлевым. «В нашей судьбе, в нашей памяти он остаётся как человек уникальный, — подчеркнул Владимир Карпов. — Уверен, что он достоин не только мемориальной доски на доме, где жил. Мы будем работать над тем, чтобы продолжить увековечивание его памяти. На мой взгляд, он вполне достоин звания “Почётного жителя Новосибирской области”.
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