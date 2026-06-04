В память о выдающемся человеке

«Почему мы открываем эту мемориальную доску сегодня? Дело в том, что завтра годовщина того, как Вячеслав Васильевич ушёл из жизни, — объяснил председатель Новосибирского областного совета ветеранов Владимир Панарин. — Поэтому мы выступили с инициативой: увековечить память этого уважаемого человека, который долгие годы возглавлял совет ветеранов. За годы его работы было выпущено более 60 книг, посвященных Великой Отечественной войне. Один из главных документов — “Книга Памяти”, где названы имена всех новосибирцев, кто не вернулся с войны».