«Морской монстр» возвращается: На Западе встревожены обновлённым «Адмиралом Нахимовым»

Военные эксперты, на которых ссылаются журналисты, считают, что корабль стал одним из наиболее мощно вооружённых надводных боевых единиц в мире. Отдельно подчёркивается, что его потенциал позволяет вести как ближний бой, так и наносить удары на дальние расстояния, что делает его опасным для авианосных групп ВМС США. Ввод крейсера в строй усилит возможности российского флота для длительных миссий вдали от баз и изменит баланс сил в мировом океане.