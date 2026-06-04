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Германия не получила место в Совбезе ООН и обвинила в этом РФ

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль 4 июня заявил о «горьком поражении» после голосования по вопросу о составе пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Германия уступила Австрии и Португалии, впервые в своей истории не набрав необходимого числа голосов.

Источник: AP 2024

«Мы твердо поддерживаем Украину, и Россия не хочет видеть такой голос в Совете Безопасности. <…> Мы всегда занимали четкую позицию по определенным вопросам, и это позиции, которые разделяют не все государства-члены», — приводит его слова Би-би-си.

Как уточнил Вадефуль, Берлину также могла стоить голосов поддержка Израиля в конфликте против Ирана. По его словам, Германия несет историческую ответственность за это государство. ФРГ до ближайшего принятого члена Совбеза — Австрии — не хватило 27 голосов (Германия получила 104, а Австрия — 131). Дипломат отметил, что такой результат нельзя считать случайным.

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