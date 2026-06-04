«Вынуждены считаться»: США проиграли Ирану битву за главную нефтяную артерию планеты

США оказались в стратегическом тупике. Классическая морская империя, веками диктовавшая свои правила на глобальных торговых путях, проиграла битву за Ормузский пролив — главную энергетическую артерию, через которую проходят значительные объёмы нефти и газа. Контроль над этой узкой горловиной фактически перешёл к Ирану, и Вашингтону теперь остаётся только считаться с этим. Об этом заявил в комментарии RuNews24.ru политолог Евгений Зленко.