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Президент Абхазии ответил на вопрос о встрече с Путиным на ПМЭФ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба сообщил РИА Новости, что отдельной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума у него не запланировано.

Источник: © РИА Новости

В четверг Гунба прибыл на площадку форума.

«Встречу с президентом России Владимиром Владимировичем не планируем. Буквально недавно мы встречу провели в Москве», — сказал президент Абхазии.

Он добавил, что на полях форума планирует провести встречу с главами российских регионов, министрами и руководителями ведомств, а также представителями бизнеса.

«Уверен, что все эти встречи будут благоприятно влиять на взаимодействие и сотрудничество между нашими странами», — добавил президент.

Кроме того, он отметил, что приоритетными для абхазской делегации на ПМЭФ будут темы развития туристической отрасли, инфраструктуры и энергетики, а также гуманитарное взаимодействие между Россией и Абхазией.

«Мы очень активно в 2025 году занимались развитием культурного диалога, образовательных процессов и ряда других ключевых направлений, которые сближают народы наших стран», — сказал Гунба.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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