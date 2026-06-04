ЦБ объяснил больничным отсутствие Набиуллиной на ПМЭФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина находится на больничном, поэтому не смогла прибыть на ПМЭФ, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, который является модератором макросессии, на которой ожидалось присутствие Набиуллиной, сообщил, что глава ЦБ не смогла в ней участвовать по объективным причинам.
Набиуллина исчезла из списка спикеров в программе ПМЭФ накануне. Она должна была участвовать в двух сессиях: «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» и «Кибермошенничество: кому платить по счетам?».
ПМЭФ продлится до 6 июня. Его тема в этом году звучит так: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В рамках форума проведут более 150 сессий, ожидается выступление президента России Владимира Путина.
Первая сессия, в работе которой должна была участвовать Набиуллина, уже завершилась.
На ней заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов обсудили ситуацию в экономике, финансовый суверенитет, санкции, положение дел с налогами, в частности, поступления в бюджет от НДС, и другие вопросы.