В ЕАЭС разработают механизм приостановки членства Армении

«Мы сейчас будем изучать, что будет означать приостановка. Правда в том, что в Договоре о союзе не предусмотрен режим приостановки членства, не предусмотрен режим исключения членов. Поэтому это всё надо очень внимательно, с правовой точки зрения, изучить к декабрю», — заявил Оверчук агентству.
Вопрос о статусе Армении в союзе остается открытым. В конце мая по итогам Высшего Евразийского экономического совета в Астане Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли совместное заявление. Согласно этому документу, к обсуждению членства Еревана в ЕАЭС стороны намерены вернуться на следующем заседании ВЕЭС.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил: если Армения покинет Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС), ее граждане при переезде в Россию столкнутся с теми же условиями, что и другие иностранцы. К ним будут предъявлять аналогичные требования.