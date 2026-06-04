В ЕАЭС разработают механизм приостановки членства Армении

«Мы сейчас будем изучать, что будет означать приостановка. Правда в том, что в Договоре о союзе не предусмотрен режим приостановки членства, не предусмотрен режим исключения членов. Поэтому это всё надо очень внимательно, с правовой точки зрения, изучить к декабрю», — заявил Оверчук агентству.