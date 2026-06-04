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В ЕАЭС разработают механизм приостановки членства Армении

В Договоре о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) изначально не заложены механизмы для выхода страны из объединения или приостановки ее членства. Как сообщил «Интерфаксу» вице-премьер Алексей Оверчук, этот юридический пробел планируется закрыть к декабрю.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы сейчас будем изучать, что будет означать приостановка. Правда в том, что в Договоре о союзе не предусмотрен режим приостановки членства, не предусмотрен режим исключения членов. Поэтому это всё надо очень внимательно, с правовой точки зрения, изучить к декабрю», — заявил Оверчук агентству.

Вопрос о статусе Армении в союзе остается открытым. В конце мая по итогам Высшего Евразийского экономического совета в Астане Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли совместное заявление. Согласно этому документу, к обсуждению членства Еревана в ЕАЭС стороны намерены вернуться на следующем заседании ВЕЭС.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил: если Армения покинет Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС), ее граждане при переезде в Россию столкнутся с теми же условиями, что и другие иностранцы. К ним будут предъявлять аналогичные требования.

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