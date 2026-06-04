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13 тысяч жителей Железногорска отдали свой голос за пространство для благоустройства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На сегодняшний день уже 13 тысяч железногорцев приняли участие в голосовании за общественное пространство, которое будет благоустроено в следующем году. Наибольшее количество голосов делят между собой: продолжение благоустройства бульвара Андреева и сквер по проспекту Курчатова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На сегодняшний день уже 13 тысяч железногорцев приняли участие в голосовании за общественное пространство, которое будет благоустроено в следующем году. Наибольшее количество голосов делят между собой: продолжение благоустройства бульвара Андреева и сквер по проспекту Курчатова.

До 12 июня каждый житель может поддержать понравившуюся территорию и повлиять на то, каким станет Железногорск в будущем. На выбор представлены:

Сквер по пр. Курчатова, 54а.

Бульвар Андреева (2 этап).

Бульвар Кирова.

Голосование проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», напомнили на канале в МАХ Совета депутатов.