13 тысяч жителей Железногорска отдали свой голос за пространство для благоустройства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На сегодняшний день уже 13 тысяч железногорцев приняли участие в голосовании за общественное пространство, которое будет благоустроено в следующем году. Наибольшее количество голосов делят между собой: продолжение благоустройства бульвара Андреева и сквер по проспекту Курчатова.