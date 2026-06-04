«Единая Россия» в Красноярском крае помогает волонтерам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжает свою работу региональный гуманитарный центр «Единой России».
Партийцы не только собирают помощь для бойцов СВО, но и стараются помогать волонтерским организациям края. Так, для волонтерского движения «ZаМаскируем» единороссы приобрели несколько рулонов специальной ткани для пошива антитепловизионных одеял и пончо для бойцов.
Мама бойца СВО Елена Побойкина рассказала, что эти изделия на фронте пользуются большим спросом: «Мой сын с 2023 года защищает Родину. Сначала отправляла одеяла сыну, много отправляла, сама шила, покупала. Одно из одеял протестировал сын, сказал, что такие нужны, только пончо. Разработали дизайн, с сыном согласовывали размеры, детали. Первую партию отправили, протестировали ребята. И теперь шьем их и отправляем, сколько можем. На данный момент уже 250 пончо и около 90 одеял отправили. Сын говорит: “Оправляйте столько, сколько можете”. Это конечно трудоемкий процесс, довольно сложный, но у нас команда и мы все вместе шьем для ребят».
Руководитель краевого партийного гуманитарного центра «Единой России» Инна Рычкова отметила, что волонтерам необходимо помогать и поддерживать: «Мы дружим с волонтерами и стараемся по возможности помогать не только бойцам, но и тем, кто делает для бойцов нужные и важные вещи. Сегодня мы закупили партию ткани для антитепловизионных изделий и привезли его в волонтерский центр “ZаМаскируем”, здесь швеюшки шьют накидки для наших бойцов, антитепловизионные пончо, которые, точно знаем, спасают жизни нашим ребятам. Именно из такой ткани они шьют эти изделия. Нашим волонтерам, правда, тоже нужна помощь и поддержка, а мы стараемся им помогать».
Партийный гуманитарный центр «Единой России» объединяет большое количество неравнодушных людей из разных уголков Красноярского края и работает с начала СВО с февраля 2022 года. Традиционно волонтеры передают инструменты, спецоборудование, продукты питания, строительные материалы, а также предметы ведения военного быта.
Партийный краевой гуманитарный центр «Единой России» продолжает свою работу. Если вы хотите оказать помощь, звоните по телефону партийного волонтерского центра: +7 (962) — 074−02−22.
Отметим, поддержка участников СВО и членов их семей — важное направление народной программы.