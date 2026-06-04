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В Красноярском крае начали ремонт последнего участка обхода Ужура по нацпроекту

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом сезоне в регионе завершат капитальный ремонт обхода Ужура.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом сезоне в регионе завершат капитальный ремонт обхода Ужура.

Работы стартовали на участке с 4-го по 9-й км — от поворота в сторону города вдоль железнодорожных путей до переезда. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчик уже приступил к укреплению основания дороги: устраняет пучины, укладывает георешетку и устанавливает новые водопропускные трубы. Также запланированы очистка кюветов, устройство системы водоотвода и полная замена асфальтобетонного покрытия.

На участке у железнодорожного переезда смонтируют освещение, установят барьерное ограждение, новые дорожные знаки и нанесут разметку. Завершить работы планируется к концу октября.

Обход Ужура соединяет ключевые трассы региона — Шарыпово — Ужур — Балахта и Ачинск — Ужур — Троицкое. Летом дорога особенно загружена, в том числе из-за туристических маршрутов к озеру Учум и базам отдыха в Хакасии.

В прошлом году здесь уже отремонтировали участок с 9-го по 13-й км, а ранее перевели первые километры дороги с щебня на асфальт.

Всего в 2026 году в крае по нацпроекту планируется привести в порядок 59 дорожных объектов, обновить 168 км дорог и ввести в эксплуатацию 10 мостов.