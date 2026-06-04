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Александр Усс заявил о завершении политической карьеры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сенатор Александр Усс заявил, что не будет участвовать в предстоящей избирательной кампании в Государственную Думу и Законодательное собрание Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сенатор Александр Усс заявил, что не будет участвовать в предстоящей избирательной кампании в Государственную Думу и Законодательное собрание Красноярского края.

Об этом он сообщил в обращении к жителям региона после старта предварительного голосования «Единой России».

«Причина проста: начатое когда-то нужно завершать. Желательно вовремя и с чувством выполненного долга», — написал Александр Усс.

Он напомнил, что пришел во власть уже состоявшимся ученым и первоначально не планировал оставаться в политике надолго. Однако его политическая карьера в итоге заняла несколько десятилетий.

Александр Усс около 20 лет возглавлял Законодательное собрание Красноярского края, пять раз подряд избирался председателем краевого парламента разными депутатскими созывами, трижды входил в Совет Федерации, более 17 лет представлял интересы России в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы и почти шесть лет работал губернатором Красноярского края.

По словам Усса, по любым меркам это большой путь в политике, однако оценивать его успешность должны другие.

Особое место в обращении он отвел Красноярскому краю и его жителям. Усс отметил, что всегда считал себя частью «Красноярского Народа» — самобытного, работящего и талантливого сообщества людей, живущих на енисейских берегах.

Говоря о предстоящих выборах, сенатор выразил надежду, что они сформируют «партию красноярцев» — людей, которые идут во власть не ради статуса, а ради созидательной работы на благо региона и страны.

Александр Усс уточнил, что до избрания нового состава депутатов продолжит исполнять полномочия сенатора. После этого он намерен, как сам сформулировал, работать в «должности красноярца».

«Здесь важен не официальный статус, а прежде всего желание приносить пользу своему краю», — отметил сенатор.

Александр Усс занимал пост губернатора Красноярского края с 2018 по 2023 год. До этого он много лет возглавлял Законодательное собрание региона. В 2023 году он был избран сенатором от Законодательного собрания Красноярского края.

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