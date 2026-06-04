Армения и США подписали соглашение о партнерстве в проекте TRIPP

Армения и Соединенные Штаты заключили рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), который будет реализован на армянской территории. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.