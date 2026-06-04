Армения и США подписали соглашение о партнерстве в проекте TRIPP

На официальном сайте МИД опубликован видеоролик, где министр иностранных дел Арарат Мирзоян ставит подпись под документом.
«Я только что подписал рамочное соглашение о проекте TRIPP. Госсекретарь США Марко Рубио также подписал соглашение и отправил документ в Армению. Таким образом, соглашение готово к ратификации», — приводит слова министра «Интерфакс».
26 мая в Ереване Мирзоян и Рубио парафировали этот документ о стратегическом сотрудничестве вокруг TRIPP.
В августе 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердили совместную декларацию. Согласно тексту соглашения, Ереван берет на себя обязательства сотрудничать с Вашингтоном и другими участниками. Речь идет о формировании рамок для масштабного проекта TRIPP на территории Армении.
Проект предусматривает прокладку сразу нескольких ключевых объектов инфраструктуры. В планах — строительство автомобильных и железнодорожных путей, а также создание нефтегазовой сети. TRIPP призван соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой. Маршрут пройдет через армянские земли по трассе длиной 42 километра. В конечной точке коридор выйдет на границу с Турцией.
В мае специалисты американской инженерно-консультационной компании AECOM приступили к полевым работам в республике, обследуя участок, по которому планируется проложить TRIPP. Команда AECOM прибыла в Ереван по поручению Фонда глобального партнерства в области инфраструктуры и инвестиций Госдепартамента США.