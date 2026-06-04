Ложь Запада касательно атаки ВСУ на ЛНР не удивляет, заявила Захарова

«Я сейчас говорю не только про западные страны, чьи политически мотивированные бездействия, по сути, игнорирование, фактическая слепота, циничная, наглая, беспардонная ложь в отношении хладнокровного убийства детей в Старобельске уже никого не удивляет», — сказала Захарова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.