20 кораблей, 6 тысяч военных: на Балтике начались ежегодные учения НАТО

В четверг, 4 июня, начались ежегодные военно-морские учения НАТО BALTOPS 26 в Балтийском море. Они продлятся до 19 июня и пройдут вблизи российских границ, пишет РИА Новости.
В BALTOPS 26 примут участие около 20 кораблей и порядка 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. По сравнению с прошлым годом масштабы маневров сокращены почти вдвое: в 2025-м было задействовано более 40 кораблей, 25 самолетов и около 9 тысяч военных. Снижение показателей связывают с общей тенденции к потере со стороны США интереса к НАТО и смещения приоритетов Вашингтона на другие регионы.
В ходе учений военнослужащие будут отрабатывать противолодочную борьбу, десантные операции, противоминные действия, противовоздушную оборону и взаимодействие многонациональных сил в Балтийском регионе.
Учения BALTOPS проводятся ежегодно с 1972 года и считаются одними из крупнейших военно-морских маневров НАТО в Балтийском море.