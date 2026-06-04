20 кораблей, 6 тысяч военных: на Балтике начались ежегодные учения НАТО

В BALTOPS 26 примут участие около 20 кораблей и порядка 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. По сравнению с прошлым годом масштабы маневров сокращены почти вдвое: в 2025-м было задействовано более 40 кораблей, 25 самолетов и около 9 тысяч военных. Снижение показателей связывают с общей тенденции к потере со стороны США интереса к НАТО и смещения приоритетов Вашингтона на другие регионы.