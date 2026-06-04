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МИД РФ: Европа не может высказать здравые идеи для переговоров по Украине

Замглавы ведомства Михаил Галузин отметил, что Москва не закрывается от диалога.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия пока не наблюдает признаков того, что Европа может высказать здравые идеи для переговоров по Украине, заявил журналистам на полях ПМЭФ заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

«Европа по всей этой схеме (трехсторонних переговоров — прим. ТАСС) не фигурирует никак. Она не фигурирует именно в силу своей враждебной, деструктивной позиции в отношении России», — сказал дипломат. При этом он заверил: «Мы не закрываемся от диалога».

«Но если у Европы будут какие-то конструктивные и здравые идеи, тогда Европа должна их высказать, должна их предложить нам. Тогда мы будем смотреть, насколько эти идеи стоят внимания. Пока никаких признаков того, что Европа способна выдвинуть какие-то здравые идеи, не просматриваются», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он напомнил, что позиция РФ «по теме переговоров по поиску путей политико-дипломатического мирного урегулирования украинского кризиса хорошо известна». «Не мы эти переговоры прервали в 2022 году, когда уже была близка взаимоприемлемая договоренность, это было сделано по инициативе как раз той самой Европы, конкретно в качестве представителя Европы выступал небезызвестный персонаж по имени Борис Джонсон — на тот момент премьер-министр Великобритании, вернее, просто Британии, она давно уже не великая», — уточнил Галузин.

«У нас есть анкориджские взаимопонимания, и именно они могут стать основой для урегулирования», — отметил замглавы МИД РФ, добавив, что «Европа здесь даже не упоминается».

ТАСС — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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