МИД РФ: Европа не может высказать здравые идеи для переговоров по Украине

Он напомнил, что позиция РФ «по теме переговоров по поиску путей политико-дипломатического мирного урегулирования украинского кризиса хорошо известна». «Не мы эти переговоры прервали в 2022 году, когда уже была близка взаимоприемлемая договоренность, это было сделано по инициативе как раз той самой Европы, конкретно в качестве представителя Европы выступал небезызвестный персонаж по имени Борис Джонсон — на тот момент премьер-министр Великобритании, вернее, просто Британии, она давно уже не великая», — уточнил Галузин.