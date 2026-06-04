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Президентская модель власти в Казахстане восходит к Золотой Орде — Токаев

В основе устойчивого прогресса Казахстана лежит неразрывная связь великого прошлого и не менее великого настоящего и, главное, — великого будущего, считает глава государства.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 4 июн — Sputnik. Современная президентская модель власти, утвердившаяся в Казахстане, восходит к политической системе, созданной во времена Золотой Орды, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии в День госсимволов.

«Главное наследие Золотой Орды — ее незыблемые ценности, которые в рамках общего свода правил гармонично объединяли в огромном государстве людей разных религий, языков, культур и традиций. Славный путь наших предков всегда будет служить нам образцом и стратегическим ориентиром», — сказал Токаев.

Он напомнил, что в Астане скоро начнется возведение грандиозного сооружения в честь достижений цивилизации Великой степи.

«Недавно в Астане при поддержке ЮНЕСКО мы провели международный симпозиум, посвященный изучению наследия Золотой Орды», — отметил глава государства.

По словам президента, Золотая Орда выступала в роли великой средневековой державы с собственными институтами власти, дипломатической службой, системой связи и таможни, признанной в мире валютой и передовыми для своего времени технологиями.

«Достижения Золотой Орды являются общим достоянием многих современных народов Евразии. Поэтому, обращаясь к ее наследию, мы выступаем за единую и процветающую Евразию, где все страны живут в мире, заботятся об общей безопасности, созидают во благо своих народов», — считает он.

В основе устойчивого прогресса Казахстана лежит неразрывная связь великого прошлого и не менее великого настоящего и, главное, — великого будущего, подчеркнул президент.

«Наша задача — не бездумное копирование или пропаганда устаревших практик и чуждых идей, не участие в пустопорожних дискуссиях, а вдумчивое осмысление и качественная модернизация ценностей ушедшей великой эпохи, их адаптация к реалиям современной цивилизации», — сказал Токаев.

Он добавил, что тотальная цифровизация и искусственный интеллект породили новое бескрайнее пространство, дающее уникальные возможности для невиданных форм и способов развития, и таким редчайшим историческим шансом смогут воспользоваться только энергичные, сильные, устремленные в будущее народы, добавил он.