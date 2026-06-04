Президентская модель власти в Казахстане восходит к Золотой Орде — Токаев

«Достижения Золотой Орды являются общим достоянием многих современных народов Евразии. Поэтому, обращаясь к ее наследию, мы выступаем за единую и процветающую Евразию, где все страны живут в мире, заботятся об общей безопасности, созидают во благо своих народов», — считает он.