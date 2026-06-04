Президент Кипра ознакомился с цифровыми достижениями Казахстана

Визит Президента Кипра в центр alem.ai стал еще одним подтверждением растущего интереса зарубежных партнеров к цифровым проектам Казахстана. Подписание меморандума открывает возможности для расширения сотрудничества в высокотехнологичных отраслях и обмена опытом в сфере искусственного интеллекта, цифровизации и инноваций. Кроме того, подобные инициативы укрепляют позиции Казахстана как одного из технологических центров Центральной Азии.