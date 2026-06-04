Президент Кипра ознакомился с цифровыми достижениями Казахстана

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис в рамках официального визита в Казахстан посетил Международный центр искусственного интеллекта alem.ai, который сегодня является одной из ключевых площадок для демонстрации цифровых и технологических достижений страны, передает DKNews.kz.
Гостям представили стратегические направления развития искусственного интеллекта, цифровизации и инновационной экосистемы Казахстана.
Делегации показали возможности Astana Smart City.
Одним из центральных элементов визита стала презентация системы Astana Smart City — комплексной AI-платформы управления городской инфраструктурой.
Проект реализуется компанией Presight совместно с акиматом Астаны и направлен на повышение эффективности работы городских служб с использованием технологий искусственного интеллекта и больших данных.
Президенту Кипра продемонстрировали практические сценарии применения системы, включая:
обеспечение общественной безопасности; интеллектуальное управление транспортными потоками; анализ городских данных в режиме реального времени; повышение эффективности работы коммунальных и городских служб.
Разработчики отметили, что внедрение подобных решений позволяет улучшать качество жизни горожан и повышать эффективность управления мегаполисом.
Казахстан представил свои приоритеты в сфере ИИ.
Во время посещения центра alem.ai делегация ознакомилась с подходами Казахстана к развитию искусственного интеллекта и подготовке кадров для цифровой экономики.
Центр обеспечивает полный цикл поддержки отрасли — от обучения и развития IT-талантов до внедрения технологических решений в реальный сектор экономики.
Сегодня alem.ai позиционируется как одна из основных площадок для развития инноваций и продвижения передовых цифровых проектов страны.
Казахстан и Кипр договорились о сотрудничестве в сфере ИИ.
Важным итогом визита стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Подминистерством исследований, инноваций и цифровой политики Республики Кипр.
Подписание состоялось в присутствии Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Кипра Никоса Христодулидиса.
Документ предусматривает развитие сотрудничества в таких направлениях, как:
информационно-коммуникационные технологии; электронное правительство; искусственный интеллект; кибербезопасность; космическая деятельность; цифровые инновации.
Казахстан усиливает позиции регионального IT-хаба.
По оценкам организаторов, Международный центр alem.ai постепенно становится точкой притяжения для IT-специалистов, инвесторов и международных партнеров.
Площадка объединяет демонстрацию новых технологических решений, образовательные инициативы и проекты в сфере искусственного интеллекта, выступая важным элементом инновационной экосистемы Казахстана.
Почему это имеет значение.
Визит Президента Кипра в центр alem.ai стал еще одним подтверждением растущего интереса зарубежных партнеров к цифровым проектам Казахстана. Подписание меморандума открывает возможности для расширения сотрудничества в высокотехнологичных отраслях и обмена опытом в сфере искусственного интеллекта, цифровизации и инноваций. Кроме того, подобные инициативы укрепляют позиции Казахстана как одного из технологических центров Центральной Азии.