МИД РФ: администрация США сохраняет настрой на диалог по Украине

«Мы открыты для переговоров, но у нас есть переговорный трек, и этот переговорный трек функционировал до недавнего времени в формате “Россия — США — Украина”, — отметил дипломат.
«Мы видим, что при всей занятости американских переговорщиков сегодня преимущественно ближневосточным кризисом американская администрация сохраняет настрой на оказание содействия поискам политико-дипломатического урегулирования [украинского] конфликта путем трехсторонних переговоров», — отметил Галузин. «Мы это видим, мы это ценим», — заверил замглавы МИД РФ.