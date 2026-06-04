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МИД РФ: администрация США сохраняет настрой на диалог по Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия открыта к переговорам по Украине, американская администрация при всей занятости переговорщиков США сохраняет настрой на диалог. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: РИА "Новости"

«Мы открыты для переговоров, но у нас есть переговорный трек, и этот переговорный трек функционировал до недавнего времени в формате “Россия — США — Украина”, — отметил дипломат.

«Мы видим, что при всей занятости американских переговорщиков сегодня преимущественно ближневосточным кризисом американская администрация сохраняет настрой на оказание содействия поискам политико-дипломатического урегулирования [украинского] конфликта путем трехсторонних переговоров», — отметил Галузин. «Мы это видим, мы это ценим», — заверил замглавы МИД РФ.

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