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Посол Франции анонсировал скорую поставку истребителей Rafale на Украину

Французские истребители Rafale в ближайшее время поступят на вооружение Воздушных сил Украины. Такое заявление в соцсети X сделал посол Франции в Швеции Тьерри Карлие.

Источник: РИА "Новости"

Поводом для комментария дипломата послужило намерение шведских властей передать ВВС Украины истребители JAS 39 Gripen.

«Вместе с французскими Mirage 2000−5, и Rafale тоже скоро прибудут туда», — написал Карлие.

В ноябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали рамочное соглашение, предусматривающее возможность закупки Киевом у Парижа до ста истребителей Rafale к 2035 году. Документ также предполагал потенциальные поставки Украине зенитных ракетных комплексов SAMP-T, радиолокационных станций ПВО, ракет класса «воздух — воздух» и авиабомб.

Как полагают профильные эксперты, речь может идти о самолетах наиболее современной модификации F4. По данным портала Army Recognition, уже в 2030-х годах истребительный парк ВВС Украины будет состоять из самолетов четырех моделей западного образца: американских F-16AM/BM MLU, французских Mirage 2000−5F и Rafale F4, а также шведских Gripen C/D и Gripen E/F.

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