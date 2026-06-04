Посол Франции анонсировал скорую поставку истребителей Rafale на Украину

Как полагают профильные эксперты, речь может идти о самолетах наиболее современной модификации F4. По данным портала Army Recognition, уже в 2030-х годах истребительный парк ВВС Украины будет состоять из самолетов четырех моделей западного образца: американских F-16AM/BM MLU, французских Mirage 2000−5F и Rafale F4, а также шведских Gripen C/D и Gripen E/F.