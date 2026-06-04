Лавров отправится с визитом в Белоруссию

В программе пребывания министра запланирована аудиенция у президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также переговоры с главой МИД Максимом Рыженковым. Встречи пройдут в узком и широком форматах. Кроме того, Лавров примет участие в церемонии возложения венка к монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщает «Интерфакс».
Особый акцент во время визита, как отметила Захарова, будет сделан на дипломатическом сопровождении интеграционных процессов в рамках Союзного государства и укреплении его международного положения. Также стороны наметят график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов.
Захарова добавила, что министры затронут практические аспекты взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. В частности, речь пойдет о подготовке совместного заседания коллегии МИД — оно состоится в четвертом квартале этого года на территории Белоруссии.