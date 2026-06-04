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Лавров отправится с визитом в Белоруссию

Глава российского МИД Сергей Лавров отправится с рабочим визитом в Минск 14—15 июня. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, в ходе встреч стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов — от двустороннего сотрудничества до глобальной повестки.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В программе пребывания министра запланирована аудиенция у президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также переговоры с главой МИД Максимом Рыженковым. Встречи пройдут в узком и широком форматах. Кроме того, Лавров примет участие в церемонии возложения венка к монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщает «Интерфакс».

Особый акцент во время визита, как отметила Захарова, будет сделан на дипломатическом сопровождении интеграционных процессов в рамках Союзного государства и укреплении его международного положения. Также стороны наметят график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов.

Захарова добавила, что министры затронут практические аспекты взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. В частности, речь пойдет о подготовке совместного заседания коллегии МИД — оно состоится в четвертом квартале этого года на территории Белоруссии.

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