Лавров отправится с визитом в Белоруссию

В программе пребывания министра запланирована аудиенция у президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также переговоры с главой МИД Максимом Рыженковым. Встречи пройдут в узком и широком форматах. Кроме того, Лавров примет участие в церемонии возложения венка к монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщает «Интерфакс».