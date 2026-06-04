Казахстанцев не будут облагать новыми налогами — Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Как напомнил депутат Сената Бекбол Орынбеков, Налоговый кодекс определяет виды налогов, устанавливает, кто, сколько и в какие сроки должен их уплачивать, а также закрепляет права и обязанности сторон.
«Именно поэтому мы, как инициаторы, внесли данный законопроект. Законопроект разработан в целях приведения норм Налогового кодекса Республики Казахстан в соответствие с положениями Конституции Республики Казахстан, принятыми на республиканском референдуме 15 марта 2026 года», — сказал Орынбеков.
Законопроект предусматривает:
изменения, связанные с функционированием однопалатного Парламента — Курултая, а также с созданием Народного совета Казахстана; редакционные поправки, направленные на совершенствование правовой терминологии; установление приоритетного порядка указания наименований территорий с учетом особого статуса города Астаны.
Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 40 Закона «О Конституционном суде Республики Казахстан», из Налогового кодекса также исключается государственная пошлина за обращение в Конституционный суд.