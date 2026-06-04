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Казахстанцев не будут облагать новыми налогами — Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Депутаты Сената 4 июня 2026 года в двух чтениях одобрили поправки в Налоговый кодекс, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как напомнил депутат Сената Бекбол Орынбеков, Налоговый кодекс определяет виды налогов, устанавливает, кто, сколько и в какие сроки должен их уплачивать, а также закрепляет права и обязанности сторон.

«Именно поэтому мы, как инициаторы, внесли данный законопроект. Законопроект разработан в целях приведения норм Налогового кодекса Республики Казахстан в соответствие с положениями Конституции Республики Казахстан, принятыми на республиканском референдуме 15 марта 2026 года», — сказал Орынбеков.

Законопроект предусматривает:

изменения, связанные с функционированием однопалатного Парламента — Курултая, а также с созданием Народного совета Казахстана; редакционные поправки, направленные на совершенствование правовой терминологии; установление приоритетного порядка указания наименований территорий с учетом особого статуса города Астаны.

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 40 Закона «О Конституционном суде Республики Казахстан», из Налогового кодекса также исключается государственная пошлина за обращение в Конституционный суд.