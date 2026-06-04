Новый правовой статус появится у генпрокурора Казахстана

«Во исполнение поручения главы государства о необходимости внедрения прогрессивных подходов, стимулирующих осужденных к соблюдению ценностей Закона и Порядка и реинтеграции их в общество, в Уголовном кодексе вводится новая статья 73−1, предусматривающая условное сокращение срока лишения свободы. Согласно нововведению, лицу, отбывающему лишение свободы, при отсутствии у него дисциплинарного взыскания в течение одного года оставшийся неотбытый срок лишения свободы подлежит условному сокращению судом на один месяц. В целях защиты прав осужденных женщин в Уголовно-исполнительном кодексе выделены и разграничены из общих прав осужденных права женщин, отбывающих наказание в учреждениях средней и максимальной безопасности. Указанными нормами улучшаются условия их содержания», — отметил сенатор.