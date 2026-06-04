МИД: Россия так и не получила данных от Украины о якобы пропавших детях

«Теперь внимание. Прошел год. Это был 2 июня 2025 года. Сегодня 4 июня 26 года. Как вы думаете, кто-нибудь со стороны киевского режима, Украины или через посредников, передал ли нам какие-то дополнительные данные к этой цифре 339? Нет. Ни одного имени, ни одного предположения. Ничего. Где же миллионы, сотни тысяч, десятки тысяч, переходящие опять в сотни? Да потому что все выдумано», — сказал она.
По итогам переговоров в Стамбуле в июне 2025 года украинская делегация передала России список якобы похищенных из Украины 339 детей. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что большое количество лиц из этого списка никогда не были на территории России, еще часть фамилий принадлежат взрослым людям, а некоторые дети уже возвращены на Украину.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.