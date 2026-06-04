МИД: Россия так и не получила данных от Украины о якобы пропавших детях

«Теперь внимание. Прошел год. Это был 2 июня 2025 года. Сегодня 4 июня 26 года. Как вы думаете, кто-нибудь со стороны киевского режима, Украины или через посредников, передал ли нам какие-то дополнительные данные к этой цифре 339? Нет. Ни одного имени, ни одного предположения. Ничего. Где же миллионы, сотни тысяч, десятки тысяч, переходящие опять в сотни? Да потому что все выдумано», — сказал она.