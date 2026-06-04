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Bloomberg: Европа и Украина начали планировать мирные переговоры с Россией

Германия, Франция и Британия обсуждают с Украиной возможность проведения переговоров с участием Москвы и Киева, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, учитывая, что мирные переговоры под руководством США зашли в тупик, европейские страны увидели возможность пригласить Москву за стол переговоров. Союзники Киева хотят начать переговоры в ближайшее время, чтобы избежать еще одной катастрофической зимы для Украины, когда России может возобновить удары по энергетической инфраструктуре страны.

Владимир Зеленский вечером в среду сообщил, что обсудил в телефонном разговоре с британским премьером Киром Стармером «нашу совместную дипломатию с Европой». В соцсети Х он отметил, что «Европе определенно нужен свой собственный голос, своя собственная позиция и свой собственный вклад в дипломатические усилия». Он заверил, что стороны «скоординировали действия в отношении того, как этого добиться».

По данным Bloomberg, в ближайшие дни Стармер пообщается на эту тему с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом агентство сомневается, что Москва захочет взаимодействовать с европейскими лидерами, которых она неоднократно обвиняла в пособничестве украинским ударам по России. Издание напоминает комментарии Владимира Путина, которые он дал журналистам в пятницу в Казахстане: «Не наше дело определять переговорщика от ЕС, но, естественно, наше дело — встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим, если кого-то предложат».

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