Bloomberg: Европа и Украина начали планировать мирные переговоры с Россией

При этом агентство сомневается, что Москва захочет взаимодействовать с европейскими лидерами, которых она неоднократно обвиняла в пособничестве украинским ударам по России. Издание напоминает комментарии Владимира Путина, которые он дал журналистам в пятницу в Казахстане: «Не наше дело определять переговорщика от ЕС, но, естественно, наше дело — встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим, если кого-то предложат».