В Казахстане усиливают борьбу с экстремизмом — Сенат одобрил законопроект

«Государство выделяет значительные средства на подготовку квалифицированных кадров для сферы безопасности. В связи с этим расширяется круг лиц, обязанных возмещать государственные расходы. Теперь данное требование будет распространяться не только на курсантов и слушателей, но также на магистрантов, докторантов и граждан, проходивших обучение в зарубежных учебных заведениях на основании международных договоров. Данная норма направлена, прежде всего, на повышение ответственности за использование государственных средств», — добавил Нугманов.