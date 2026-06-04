Власти Литвы заявили о переговорах по ядерному оружию с США

«Обсуждения, безусловно, ведутся. Я действительно не хочу вдаваться в подробности, потому что существует пункт о неразглашении, но обсуждения есть, Литва определенно не остается в стороне», — приводит слова Каунаса «Интерфакс» со ссылкой на издание Kauno diena.