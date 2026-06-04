Власти Литвы заявили о переговорах по ядерному оружию с США

«Обсуждения, безусловно, ведутся. Я действительно не хочу вдаваться в подробности, потому что существует пункт о неразглашении, но обсуждения есть, Литва определенно не остается в стороне», — приводит слова Каунаса «Интерфакс» со ссылкой на издание Kauno diena.
По словам главы оборонного ведомства, дислокация на территории республики вооружения с ядерными боеприпасами «повышает безопасность».
Как отмечает издание, действующая Конституция Литвы запрещает размещение ядерного оружия в стране. Однако в республике уже идут обсуждения, касающиеся внесения корректировок в основной закон. Речь идет о возможности изменить конституцию при условии, что «союзники предложат реалистичные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве».
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш официально подтвердил, что США и ряд европейских союзников по НАТО ведут переговоры о расширении программы Nuclear Sharing. Речь идет о размещении ядерного оружия на территории стран альянса. Ключевое обсуждение состоится уже 18 июня. В этот день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе соберутся министры обороны, в повестке встречи заявлена тема потенциала ядерного сдерживания.