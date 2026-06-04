В Красноярске подрядчикам запретили вырубать здоровые деревья при благоустройстве парков

По соответствию графикам и организации работ существенных замечаний у заказчика нет. Однако участники совещания обсудили вопрос, который волнует горожан больше всего — сохранение зелёных насаждений. Жители жалуются на то, что не всегда подрядные организации бережно обращаются с деревьями и кустарниками. Такие сообщения поступали в социальные сети главы Красноярска Сергея Верещагина, в том числе по парку «Гвардейский» и набережной Качи.