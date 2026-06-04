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Мадьяр: Европе было бы полезно восстановить партнерство с РФ

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в долгосрочной перспективе Европе было бы выгодно восстановить взаимовыгодное сотрудничество с Россией, прежде всего в экономической сфере. Соответствующее заявление он сделал в интервью французской газете Monde.

Источник: AP 2024

«В долгосрочной перспективе (для Европы — ред.) важно попытаться вернуться к ситуации, которая была у нас в отношениях двадцать лет назад, когда в сфере экономики мы могли с ней (Россией — ред.) очень выгодно сотрудничать», — отметил Мадьяр.

При этом глава венгерского правительства бездоказательно утверждает, что Россия якобы представляет угрозу безопасности Европы в настоящее время. Он также добавил, что текущей целью Венгрии является достижение «энергетической независимости».

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