«В долгосрочной перспективе (для Европы — ред.) важно попытаться вернуться к ситуации, которая была у нас в отношениях двадцать лет назад, когда в сфере экономики мы могли с ней (Россией — ред.) очень выгодно сотрудничать», — отметил Мадьяр.
При этом глава венгерского правительства бездоказательно утверждает, что Россия якобы представляет угрозу безопасности Европы в настоящее время. Он также добавил, что текущей целью Венгрии является достижение «энергетической независимости».
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