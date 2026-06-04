Мадьяр: Европе было бы полезно восстановить партнерство с РФ

«В долгосрочной перспективе (для Европы — ред.) важно попытаться вернуться к ситуации, которая была у нас в отношениях двадцать лет назад, когда в сфере экономики мы могли с ней (Россией — ред.) очень выгодно сотрудничать», — отметил Мадьяр.