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11 стран ЕС потребовали ужесточить въезд для туристов из России

Группа из одиннадцати стран Евросоюза обратилась к руководству ЕС с просьбой ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону. Инициатива приурочена к приближающемуся сезону летних отпусков, пишет Politico.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Свое обращение министры этих государств направили главе европейской дипломатии Кае Каллас и комиссару ЕС по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. В числе подписантов — представители стран Балтии, Нидерландов, Финляндии и Швеции, уточняет «Интерфакс».

Требование пересмотреть визовую политику прозвучало на фоне «изменившейся политической обстановки». Как отмечается, одним из факторов стало завершение работы на посту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как рассказали собеседники Politico, авторы письма планируют вынести этот вопрос на обсуждение в ходе встречи глав МВД и министров юстиции стран Евросоюза. Цель — выяснить, насколько их предложения готовы поддержать другие участники объединения. Если уровень поддержки окажется достаточным, инициативу могут рассмотреть в «ускоренном порядке», уточнили источники.

В то же время один из источников, представляющий страну, которая не присоединилась к запросу на введение дополнительных ограничений на въезд туристов из России, призвал коллег «быть немного осторожнее» с ужесточением визовых правил.

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