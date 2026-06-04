Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов посетил презентацию новых автомобилей SENAT на ПМЭФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума принял участие в презентации, посвященной серийному выпуску модели SENAT 900 и прототипа флагманского автомобиля SENAT 1000.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ. Мероприятие прошло с участием первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова.

Согласно сообщению, SENAT — первый и единственный в России производитель автомобилей представительского класса. Производственная площадка размещается на территории бывшего завода «Тойота» в Санкт-Петербурге.

Как отметили в ходе презентации, в настоящее время в России освоены разработка и выпуск машин всех основных сегментов. Однако автомобили данного класса не разрабатывались и не производились в стране последние 40 лет. В связи с этим возобновление выпуска машин премиального сегмента расценивается не просто как новый продукт, но и как возможность поэтапного восстановления инженерных компетенций по созданию и развитию автомобилей такого класса.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше