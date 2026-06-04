Минниханов посетил презентацию новых автомобилей SENAT на ПМЭФ

Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ. Мероприятие прошло с участием первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова.
Согласно сообщению, SENAT — первый и единственный в России производитель автомобилей представительского класса. Производственная площадка размещается на территории бывшего завода «Тойота» в Санкт-Петербурге.
Как отметили в ходе презентации, в настоящее время в России освоены разработка и выпуск машин всех основных сегментов. Однако автомобили данного класса не разрабатывались и не производились в стране последние 40 лет. В связи с этим возобновление выпуска машин премиального сегмента расценивается не просто как новый продукт, но и как возможность поэтапного восстановления инженерных компетенций по созданию и развитию автомобилей такого класса.