Минниханов посетил презентацию новых автомобилей SENAT на ПМЭФ

Как отметили в ходе презентации, в настоящее время в России освоены разработка и выпуск машин всех основных сегментов. Однако автомобили данного класса не разрабатывались и не производились в стране последние 40 лет. В связи с этим возобновление выпуска машин премиального сегмента расценивается не просто как новый продукт, но и как возможность поэтапного восстановления инженерных компетенций по созданию и развитию автомобилей такого класса.