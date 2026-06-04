Поводом для комментария стала публикация Bloomberg. Агентство сообщило, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной начали прорабатывать план по организации мирных переговоров с Россией. По данным издания, европейские державы пытаются наладить контакты между сторонами конфликта, чтобы кризис не затянулся еще на несколько месяцев.
«Поскольку поток оружия, денег и любых военных товаров идет туда в огромном количестве, Украина не будет садиться за стол переговоров, ей выгодно продолжать войну. Поэтому я не верю этим усилиям. Я верю тому, что российские войска освободят оставшуюся территорию Донецкой Народной Республики и выйдут к государственным границам России», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Ранее издание Le Monde писало, что европейцы сейчас активно обсуждают, как возобновить диалог с Россией. Отмечалось, что инициатором этих процессов выступает Париж. Ситуация на международной арене меняется — по данным источника, Соединенные Штаты заметно устали от украинского конфликта. В этом контексте Киев также обращается к своим союзникам с призывом пересмотреть текущую стратегию общения с РФ, и европейские столицы, предположительно, готовы к корректировке курса.