Ранее издание Le Monde писало, что европейцы сейчас активно обсуждают, как возобновить диалог с Россией. Отмечалось, что инициатором этих процессов выступает Париж. Ситуация на международной арене меняется — по данным источника, Соединенные Штаты заметно устали от украинского конфликта. В этом контексте Киев также обращается к своим союзникам с призывом пересмотреть текущую стратегию общения с РФ, и европейские столицы, предположительно, готовы к корректировке курса.