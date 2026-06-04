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СБ РФ: учения ядерных сил РФ и Белоруссии отрезвят «горячих прибалтийских тигров»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Размещение российского комплекса «Орешник» в Белоруссии и учения РФ и Белоруссии должны отрезвить европейцев, в том числе «прибалтийских тигров», заявил на ПМЭФ замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов.

Источник: РИА "Новости"

Он обратил внимание на «размещение на территории Белоруссии ракетного комплекса “Орешник” и недавние совместные учения ядерных сил на территории обеих стран». «Уверен, что эти действия отрезвят горячих и несдержанных на язык прибалтийских тигров и прочих европейских представителей», — подчеркнул Шевцов.

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