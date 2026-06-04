СБ РФ: учения ядерных сил РФ и Белоруссии отрезвят «горячих прибалтийских тигров»

Он обратил внимание на «размещение на территории Белоруссии ракетного комплекса “Орешник” и недавние совместные учения ядерных сил на территории обеих стран». «Уверен, что эти действия отрезвят горячих и несдержанных на язык прибалтийских тигров и прочих европейских представителей», — подчеркнул Шевцов.
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Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше