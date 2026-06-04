Министр обороны Израиля оценил перспективы перемирия с Ливаном

Договоренность о прекращении огня между Израилем и Ливаном была достигнута при посредничестве США. Ключевое условие — полная остановка ударов со стороны «Хезболлы». Стороны также согласовали создание экспериментальных зон, где контроль полностью перейдет к ливанским вооруженным силам. При этом формально «Хезболла» не брала на себя эти обязательства, так как не участвовала в переговорном процессе.