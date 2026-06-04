Министр обороны Израиля оценил перспективы перемирия с Ливаном

«Соглашение — это отражение реальности, которую мы создали в Ливане к этому моменту. Реальности, которая может привести к мирному соглашению с государством Ливан», — приводит слова Каца «Интерфакс». Он назвал перемирие «огромным достижением», отметив, что оно напрямую защищает израильских граждан, живущих вдоль ливанской границы.
Договоренность о прекращении огня между Израилем и Ливаном была достигнута при посредничестве США. Ключевое условие — полная остановка ударов со стороны «Хезболлы». Стороны также согласовали создание экспериментальных зон, где контроль полностью перейдет к ливанским вооруженным силам. При этом формально «Хезболла» не брала на себя эти обязательства, так как не участвовала в переговорном процессе.
Это не первая попытка остановить боевые действия в регионе. Еще в апреле Ливан и Израиль согласовали перемирие. Однако в последние дни нарушения режима тишины участились, что заставило США активизировать дипломатические усилия. В частности, на днях состоялся жесткий телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.