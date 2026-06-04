Делегация КНДР прибыла на ПМЭФ

Представители КНДР осмотрели автомобиль Aurus Senat. От комментариев агентству делегация воздержалась.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Делегация Корейской Народно-Демократической Республики прибыла на ПМЭФ, передает корреспондент РИА новости.
Представители КНДР осмотрели автомобиль Aurus Senat. От комментариев агентству делегация воздержалась.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.