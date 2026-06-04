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Делегация КНДР прибыла на ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Делегация Корейской Народно-Демократической Республики прибыла на ПМЭФ, передает корреспондент РИА новости.

Источник: © РИА Новости

Представители КНДР осмотрели автомобиль Aurus Senat. От комментариев агентству делегация воздержалась.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.