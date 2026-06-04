Кодекс вежливости предложил губернатор, который матом уволил подчиненного

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил «Лента.ру», что в рамках пилотного проекта кодекс вежливости уже внедряется в правительство и в относящиеся к нему учреждения.
По словам губернатора, кодекс для госслужащих планируют вынести на обсуждение в Областную думу, чтобы утвердить его законодательно. Это докажет, что проект подготовлен ответственно. В итоге этот законодательный акт видят обязательным для всех государственных служащих Самарской области.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором Вячеслав Федорищев отправляет в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Позже он объяснил, что поступил так после того, как увидел в грязи камень с практически оторванной табличкой, на которой было написано обещание воздвигнуть на этом месте обелиск землякам — участникам Великой Отечественной войны. Губернатор был возмущен, отметив, что недостаток компетенций, опыта и знаний можно исправить, но «если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край».
После этого Вячеслав Федорищев пообещал себе, коллегам и правительству, что будет вежливым 10 дней.