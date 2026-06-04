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Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в ЕС, заявила Захарова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в Евросоюз, который поддерживает киевских террористов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Подход армянского руководства, при котором в Ереване собираются сидеть на двух стульях, не устраивает никого. И уж тем более, мы не собираемся оплачивать дорогу в Европейский союз», — сказала Захарова на брифинге, который проходит «на полях» ПМЭФ-2026.

Она подчеркнула, что ЕС проводит в отношении и нашей страны, и других стран мира откровенно враждебную линию и поддерживает киевских террористов. «И не просто поддерживает, а их финансирует», — добавила Захарова.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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