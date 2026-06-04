Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в ЕС, заявила Захарова

«Подход армянского руководства, при котором в Ереване собираются сидеть на двух стульях, не устраивает никого. И уж тем более, мы не собираемся оплачивать дорогу в Европейский союз», — сказала Захарова на брифинге, который проходит «на полях» ПМЭФ-2026.
Она подчеркнула, что ЕС проводит в отношении и нашей страны, и других стран мира откровенно враждебную линию и поддерживает киевских террористов. «И не просто поддерживает, а их финансирует», — добавила Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.