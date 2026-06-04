Пять тысяч человек примут участие в «УниверЛиге-2027» в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в 2027 году пройдет второй фестиваль студенческого спорта «УниверЛига».
Подготовку к событию обсудили на ПМЭФ губернатор Михаил Котюков, представители Российского студенческого спортивного союза и Ассоциации студенческих спортивных клубов России. По итогам встречи подписано соглашение о сотрудничестве.
Фестиваль приурочат к 70-летию студенческого спорта. Старт заявочной кампании запланирован на сентябрь 2026 года. Ожидается участие более 5 тысяч спортсменов, включая зарубежные команды. В программу войдут соревнования по 30 видам спорта, а также образовательные, деловые и культурные мероприятия.
Михаил Котюков отметил, что проект важен не только как спортивное событие, но и как возможность для молодежи ближе познакомиться с регионом.
«Для нас это событие важно не только высоким статусом, но и возможностью рассказать талантливым ребятам о крае, предложить им строить здесь карьеру. Уверен, первый фестиваль стал началом новой традиции. Планируем провести “УниверЛигу” в мае 2027 года. Соглашение поможет обеспечить эффективное сотрудничество. Важно сохранить высокий уровень организации, усилить вовлечённость регионов, подготовить обширную и интересную программу. Рассчитываю на вашу поддержку и опыт. Вместе сделаем следующий фестиваль ещё масштабнее и ярче», — подчеркнул губернатор.
По словам председателя Российского студенческого спортивного союза Сергея Крюкова, Красноярский край уже доказал способность проводить крупные спортивные проекты: «2027 год крайне важен для Союза и всего студенческого спорта — мы будем отмечать 70-летие ВФСО “Буревестник”. Фестиваль “УниверЛига” станет одним из ключевых событий юбилейного года. Красноярский край доказал, что способен принять любое спортивное событие и сделать из него настоящий праздник. Наследие Универсиады-2019, опыт, интерес властей и люди, влюблённые в студенческий спорт, повлияли на выбор места. Фестиваль будет трансформироваться: увеличится количество видов спорта, вновь пройдут соревнования по инновационным дисциплинам. Это даст импульс для роста числа спортсменов».
Председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России Владимир Минеев отметил, что важной частью станут образовательные и воспитательные программы. «Ключевая часть фестиваля — спорт, но не менее важны образовательная и воспитательная составляющие. Рассчитываем на активное участие студенческих клубов. Вместе с КМОЦ “Спортэкс” будем развивать образовательный трек, уделяя внимание патриотическому воспитанию, лидерству и молодёжным инициативам. Уверен, фестиваль будет интересен не только студентам, но и широкой аудитории», — сказал он.
В завершение встречи стороны подписали мяч с символикой «УниверЛиги» как знак дальнейшего развития студенческого спорта.