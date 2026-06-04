Пять тысяч человек примут участие в «УниверЛиге-2027» в Красноярском крае

По словам председателя Российского студенческого спортивного союза Сергея Крюкова, Красноярский край уже доказал способность проводить крупные спортивные проекты: «2027 год крайне важен для Союза и всего студенческого спорта — мы будем отмечать 70-летие ВФСО “Буревестник”. Фестиваль “УниверЛига” станет одним из ключевых событий юбилейного года. Красноярский край доказал, что способен принять любое спортивное событие и сделать из него настоящий праздник. Наследие Универсиады-2019, опыт, интерес властей и люди, влюблённые в студенческий спорт, повлияли на выбор места. Фестиваль будет трансформироваться: увеличится количество видов спорта, вновь пройдут соревнования по инновационным дисциплинам. Это даст импульс для роста числа спортсменов».