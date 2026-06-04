Дмитриев рассказал о диалоге с американскими коллегами

«Мы находимся на постоянной связи с американскими коллегами, это общение происходит несколько раз в неделю, и все абсолютно продолжается, диалог продолжается. Я думаю, мы в ближайшее время увидим еще более активные шаги в рамках этого диалога», — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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